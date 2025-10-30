China comprará 12 millones de toneladas de soja esta campaña, dice Bessent

WASHINGTON, 30 oct (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el jueves que China acordó comprar 12 millones de toneladas métricas de soja estadounidense durante la actual temporada hasta enero y se comprometió a comprar 25 millones de toneladas anuales durante los próximos tres años como parte de un acuerdo comercial más amplio.

Bessent dijo que otros países del sudeste asiático han acordado comprar otros 19 millones de toneladas de soja estadounidense, pero no especificó un calendario para esas compras.

"Así que nuestros grandes agricultores de soja, que los chinos utilizaban como peones políticos, eso está fuera de la mesa, y deberían prosperar en los próximos años", dijo Bessent a Fox Business Network.

Los futuros de la soja en la Bolsa de Chicago subían alrededor de un 1% en las primeras operaciones del jueves en Estados Unidos tras la entrevista de Bessent con "Mornings with Maria".

En 2024, Estados Unidos exportó casi 27 millones de toneladas métricas de soja a China.

Trump escribió en una publicación en las redes sociales durante la noche, después de su reunión con Xi en Corea del Sur, que el líder chino había autorizado a China a comenzar la compra de cantidades masivas de soja, sorgo y otros productos agrícolas.

La secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, aplaudió los comentarios de Trump sobre la soja y el sorgo en una publicación en X. (Reporte de David Lawder, Andrea Shalal, Daniel Burns, Leah Douglas y Maiya Keidan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)