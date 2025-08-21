China comprará carne de cerdo congelada para mantenerla en reserva

HONG KONG, 21 ago (Reuters) -

El planificador estatal de China tiene la intención de comprar 10.000 toneladas métricas de carne de cerdo congelada para mantener en reserva y añadió que, debido al clima cálido y al débil consumo estacional, la oferta de carne de cerdo ha aumentado y los precios han bajado ligeramente.

La compra se realizaría el 25 de agosto, según un anuncio publicado el jueves por la empresa estatal Huashang Reserve Commodity Management Center.

En febrero, un investigador de la Academia China de Ciencias Agrícolas, respaldada por el Estado, afirmó que el consumo de carne de cerdo en China ya no puede crecer en un futuro próximo.

El aumento de la demanda por parte del mayor consumidor mundial de carne de cerdo había impulsado la expansión y modernización de las granjas porcinas, pero el consumo en China sufrió un retroceso en los últimos años debido al debilitamiento de la economía, lo que provocó un excedente que ha hundido los precios.