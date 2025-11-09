China concede exenciones a controles de exportación de chips de Nexperia para uso civil

(Añade el contexto del apartado 2)

Por Eduardo Baptista

Pekín, 9 nov (Reuters) - China concedió exenciones a los controles de exportación de los chips Nexperia para aplicaciones civiles, anunció el domingo el Ministerio de Comercio, en una medida que contribuirá a aliviar la escasez de suministros para los fabricantes y proveedores de automóviles.

El anuncio es la señal más clara hasta ahora de Pekín de que aliviará la presión sobre la industria automovilística mundial causada por las restricciones a la exportación impuestas después de que el Gobierno neerlandés tomara el control de Nexperia, un gran fabricante de chips básicos utilizados en los sistemas eléctricos de automoción.

Nexperia tiene su sede en los Países Bajos, pero es propiedad de la empresa china Wingtech.

El Ministerio de Comercio chino no especificó qué consideraba uso civil, pero su anuncio se conoce después de que empresas alemanas y japonesas afirmaran que se habían reanudado las entregas de chips de Nexperia fabricados en China.

No obstante, es probable que las relaciones bilaterales entre China y Países Bajos, y por extensión la Unión Europea, sigan siendo tensas hasta que se resuelva la disputa sobre la propiedad y las operaciones de Nexperia.

El Gobierno neerlandés tomó el control de Nexperia el 30 de septiembre, alegando que Wingtech planeaba trasladar la producción europea de la empresa a China y que ello supondría una amenaza para la seguridad económica europea.

China respondió cortando las exportaciones de los chips terminados de la compañía, que en su mayoría se empaquetan en China, aunque dijo la semana pasada que comenzaría a aceptar solicitudes de exención después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, el 30 de octubre.

El Ministerio de Comercio de China ha dicho en repetidas ocasiones que estaba protegiendo las cadenas de suministro mundiales de chips, mientras que Países Bajos no tomaba medidas para resolver la disputa.

La declaración del Ministerio del domingo dijo que China esperaba que la UE "intensificara aún más" los esfuerzos para instar a la parte neerlandesa a revocar su incautación de Nexperia.

"China da la bienvenida a la UE para que continúe aprovechando su influencia para instar a Países Bajos a rectificar rápidamente sus acciones erróneas", añadió el Ministerio. (Reporte de Eduardo Baptista; Reporte adicional de Ethan Wang, Kevin Yao y Shuyan Wang; Editado en Español por Manuel Farías)