China concede "un gran significado" a la visita de Estado de los Reyes

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de China ha resaltado que la visita de Estado que realizarán los Reyes la próxima semana tiene "un gran significado", ya que entiende que contribuirá a cimentar la "amistad" entre ambos países y avanzar en cuestiones de interés mutuo.

Los Reyes iniciarán el 11 de noviembre su visita de Estado a China, que se prolongará hasta el día 13. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, ha resaltado que se trata del primer viaje de un monarca español al gigante asiático en 18 años y, por tanto, supone también un hito inédito desde la entronización de Felipe VI.

La agenda incluye encuentros con las principales autoridades, incluido el presidente Xi Jinping, por lo que Mao ha resaltado que supondrá una oportunidad para "intercambiar visiones sobre las relaciones bilaterales y también de asuntos internacionales y regionales".

"España es un gran país en la UE y un socio estratégico importante en Europa", ha señalado la portavoz, aludiendo a un "desarrollo robusto" de las relaciones bilaterales, teniendo en cuenta además que la visita coincide con el vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica entre los dos países.

Pekín espera que esta cooperación permita lograr desarrollos "más tangibles" para ambas partes y, además, "inyectar más estabilidad y una energía positiva en un escenario internacional turbulento", sin aludir no obstante a contextos o crisis concretos.