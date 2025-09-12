China condena el paso de buques de guerra estadounidenses y británicos por el estrecho de Taiwán

PEKÍN, 12 sep (Reuters) - El ejército chino condenó el viernes la navegación de un buque de guerra estadounidense y otro británico a través del estrecho de Taiwán, afirmando que ordenó a sus fuerzas navales y aéreas que vigilaran y advirtieran a los dos barcos.

El Mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación declaró que el destructor estadounidense USS Higgins y la fragata británica HMS Richmond se dedicaban a "crear problemas y provocar".

"Las acciones de Estados Unidos y Reino Unido envían señales equivocadas y socavan la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", afirmó en un comunicado.

El Ministerio de Defensa británico declaró que se trataba de una travesía rutinaria.

"Dondequiera que opere la Marina Real, lo hace en pleno cumplimiento del derecho y las normas internacionales, y ejerce los derechos de libertad de navegación de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", señaló.

El ejército estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La semana pasada, un buque de guerra canadiense y otro australiano también navegaron por el estrecho.

La Marina estadounidense y, en ocasiones, buques de países aliados como Canadá, Reino Unido y Francia transitan por el estrecho, que consideran una vía navegable internacional, alrededor de una vez al mes. Taiwán también lo considera una vía navegable internacional.

