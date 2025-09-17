China condena la ofensiva en la ciudad de Gaza y pide a Israel que "detenga inmediatamente sus operaciones"

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de China ha expresado este miércoles su "firme oposición" a la intensificación de la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, después de iniciar el martes un asalto a gran escala contra la ciudad de Gaza, antes de reiterar su llamamiento para que el Ejército israelí "detenga inmediatamente sus operaciones militares" en el enclave palestino.

"China se opone firmemente a la escalada por parte de Israel de las operaciones militares en Gaza, condena todos los actos que dañen a civiles y violen el Derecho Internacional", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha mostrado su "profunda preocupación" por el aumento de las tensiones.

Así, ha mostrado su oposición a que "las partes relevantes azucen las llamas del conflicto" y ha reclamado a Israel que "se tome en serio el firme llamamiento de la comunidad internacional" y "cese inmediatamente sus operaciones en Gaza" para "trabajar de cara a la pronta materialización de un alto el fuego exhaustivo y duradero para evitar una mayor crisis humanitaria".

Hamás destacó el martes que el inicio de la citada ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza que "ahonda la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.