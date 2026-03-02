China confirma la muerte de un ciudadano en Irán y evacúa a más de 3.000

PEKÍN, 2 mar (Reuters) -

El conflicto con Irán causó la muerte de un ciudadano chino en la capital, Teherán, mientras que más de 3.000 fueron evacuados, según informó el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, mientras sus embajadas y consulados en los países vecinos se ponían en marcha para ayudar a los afectados.

Los ataques de Estados Unidos e Israel del sábado causaron la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, lo que provocó represalias iraníes contra Israel y otros países del golfo Pérsico que albergan bases militares estadounidenses. Los grupos de trabajo creados por las embajadas y consulados chinos en los países vecinos recibirán y ayudarán a los evacuados, dijo la portavoz del ministerio Mao Ning en una rueda de prensa habitual.

Mao añadió que China no fue informada con antelación de las acciones militares de EE. UU. contra Irán.

Negó un informe según el cual Irán y China estaban a punto de llegar a un acuerdo para comprar misiles supersónicos antibuque, y dijo que China es una gran potencia responsable que "siempre cumple con sus obligaciones internacionales".

Mao reiteró su condena de los ataques y el asesinato de Jamenei, e instó a todas las partes implicadas a cesar inmediatamente las acciones militares para evitar una escalada.

Jia Guide, embajador de China ante Naciones Unidas, dijo el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que los ataques contra Irán y el asesinato del líder iraní violaban los principios de la Carta de la ONU y los derechos humanos de los iraníes.

La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países del golfo Pérsico deben respetarse plenamente y China respalda los esfuerzos para fortalecer la comunicación entre los países, dijo Mao.