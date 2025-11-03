LA NACION

China confirma la primera visita del rey de España en 18 años

China confirma la primera visita del rey de España en 18 años

PEKÍN, 3 nov (Reuters) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo el lunes que el rey de España, Felipe VI, hará una visita de Estado a China del 10 al 13 de noviembre, la primera de un monarca español en 18 años, en un momento en que Madrid busca reforzar la inversión china e impulsar los lazos comerciales.

China está dispuesta a coordinar esfuerzos con España para aprovechar la oportunidad que brinda la visita del rey Felipe VI para ampliar la cooperación mutua y mejorar la asociación estratégica de ambos países, dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en una rueda de prensa periódica. (Información de Ryan Woo y Xiuhao Chen; edición de Christopher Cushing; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

