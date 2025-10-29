LA NACION

China confirma que Xi Jinping se reunirá el jueves con Trump en Corea del Sur

China confirmó que el presidente Xi Jinping se reunirá el jueves en Corea del Sur con su par estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del Foro...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
China confirma que Xi Jinping se reunirá el jueves con Trump en Corea del Sur
China confirma que Xi Jinping se reunirá el jueves con Trump en Corea del SurMaurizio Gambarini - Deutsche Presse-Agentur GmbH

China confirmó que el presidente Xi Jinping se reunirá el jueves en Corea del Sur con su par estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

"Tal como fue acordado entre China y Estados Unidos, el presidente Xi Jinping se reunirá con el presidente Donald Trump en Busan para intercambiar criterios sobre las relaciones bilaterales y temas de interés mutuo", dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Estamos dispuestos a trabajar con la parte estadounidense para asegurar que la reunión tenga resultados positivos, brinde orientación nueva e inyecte un nuevo impulso al desarrollo estable de las relaciones entre los dos países", declaró a periodistas el portavoz diplomático Guo Jiakun.

ll-je/jm/mas/pc

LA NACION
Más leídas
  1. El basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
    1

    “Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística

  2. El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es hombre
    2

    El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre

  3. La increíble trama secreta de EE.UU. para convencer al piloto de Maduro de desviar su avión para entregarlo
    3

    La increíble trama secreta de EE.UU. para convencer al piloto de Maduro de desviar su avión para entregarlo

  4. ¿Cómo lo hizo? Norrie tiró magia a una mano y eliminó de París a Alcaraz, que puede perder el Nº 1
    4

    Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo

Cargando banners ...