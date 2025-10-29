China confirma que Xi Jinping se reunirá el jueves con Trump en Corea del Sur
China confirmó que el presidente Xi Jinping se reunirá el jueves en Corea del Sur con su par estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del Foro...
- 1 minuto de lectura'
China confirmó que el presidente Xi Jinping se reunirá el jueves en Corea del Sur con su par estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
"Tal como fue acordado entre China y Estados Unidos, el presidente Xi Jinping se reunirá con el presidente Donald Trump en Busan para intercambiar criterios sobre las relaciones bilaterales y temas de interés mutuo", dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.
"Estamos dispuestos a trabajar con la parte estadounidense para asegurar que la reunión tenga resultados positivos, brinde orientación nueva e inyecte un nuevo impulso al desarrollo estable de las relaciones entre los dos países", declaró a periodistas el portavoz diplomático Guo Jiakun.
ll-je/jm/mas/pc
- 1
“Bomba de tiempo”: el basural argentino listado entre los 50 más contaminantes del mundo que amenaza a una ciudad turística
- 2
El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre
- 3
La increíble trama secreta de EE.UU. para convencer al piloto de Maduro de desviar su avión para entregarlo
- 4
Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo