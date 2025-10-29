China confirma que Xi Jinping se reunirá el jueves con Trump en Corea del Sur

China confirmó que el presidente Xi Jinping se reunirá el jueves en Corea del Sur con su par estadounidense Donald Trump en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

"Tal como fue acordado entre China y Estados Unidos, el presidente Xi Jinping se reunirá con el presidente Donald Trump en Busan para intercambiar criterios sobre las relaciones bilaterales y temas de interés mutuo", dijo el miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Estamos dispuestos a trabajar con la parte estadounidense para asegurar que la reunión tenga resultados positivos, brinde orientación nueva e inyecte un nuevo impulso al desarrollo estable de las relaciones entre los dos países", declaró a periodistas el portavoz diplomático Guo Jiakun.

