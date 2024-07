China considera que las "nuevas fuerzas productivas" requieren esfuerzos del gobierno y del mercado

PEKÍN, 30 jul (Reuters) - El vice primer ministro chino, He Lifeng, subrayó la necesidad de un Gobierno bien coordinado y un mercado eficiente para desarrollar las "nuevas fuerzas productivas" del país, informaron el martes medios estatales. El presidente Xi Jinping introdujo el término el año pasado, centrándose en la investigación científica y los avances tecnológicos dentro del vasto sector industrial chino. La reciente reunión clave del Partido Comunista reafirmó este enfoque.

"Desarrollar nuevas fuerzas productivas es una tarea a largo plazo y un proyecto sistemático. Necesitamos tanto paciencia histórica como un sentido de la urgencia de que el tiempo y la marea no esperan a nadie", escribió en un artículo publicado el martes por el Diario del Pueblo. Subrayó el papel del Gobierno en la creación de pautas y normas, y en el apoyo fiscal y tributario para evitar el exceso de capacidad y el despilfarro de recursos debido a la repetición de la construcción. También destacó la importancia del mecanismo de mercado para fomentar la innovación tecnológica e industrial. "Es necesario dar todo el protagonismo al papel decisivo del mercado en la asignación de recursos, reforzar la posición dominante de las empresas en la innovación científica y tecnológica, y hacer que todos los tipos de empresas se conviertan en la fuerza principal del desarrollo de nuevas fuerzas productivas", afirmó.

El sector privado chino ha estado bajo presión. La inversión del sector privado creció apenas un 0,1% en el primer semestre de 2024 con respecto al año anterior, frente al aumento del 6,8% de la inversión del sector estatal en el mismo periodo. Incluso si el producto interior bruto per cápita de China se situara a la cabeza de los países de renta media en 2023, He dijo que "debemos ver que el problema del desarrollo desequilibrado e inadecuado sigue siendo prominente y, la capacidad de innovación científica y tecnológica no es fuerte todavía".

"La brecha en la distribución de la renta sigue siendo grande, las limitaciones de recursos y medioambientales son cada vez mayores, y las limitaciones de los modelos tradicionales de productividad y crecimiento son cada vez más prominentes", señaló. Añadió que el desarrollo de "nuevas fuerzas productivas" es una respuesta a la llamada de los tiempos para ganar la iniciativa en el desarrollo, mientras Estados Unidos y otros países occidentales reprimen a China e intentan desvincularse y desligarse de ella.

"Actualmente, ante la feroz competencia de los grandes países, el futuro desarrollo industrial de China se enfrenta a una situación: si dejamos de avanzar, retrocedemos; si avanzamos lentamente, retrocedemos también". (Reporte de Ellen Zhang y Ryan Woo; edición de Jacqueline Wong; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters