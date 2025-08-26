China "consternada" por ataque israelí a un hospital de Gaza donde murieron cinco periodistas

China dijo el martes estar "consternada" por el ataque israelí a un hospital en Gaza en el que murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas.

"Estamos consternados y condenamos el hecho de que, lamentablemente, personal médico y periodistas hayan perdido la vida una vez más en el conflicto", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, al ser preguntado por el ataque.

"Transmitimos nuestras condolencias a las víctimas y nuestro pésame a sus familias", agregó.

Tras el ataque el lunes, Reuters, Associated Press y Al Jazeera emitieron comunicados en los que lamentaban la muerte de sus colaboradores. El ejército israelí afirmó que investigaría el incidente.

La guerra en Gaza es una de las más mortíferas para los periodistas. Unos 200 trabajadores de medios de comunicación perdieron la vida en los casi dos años de ofensiva israelí, según varios organismos de prensa.

"China está muy preocupada por la situación actual en la Franja de Gaza", afirmó Guo, y añadió que Pekín condena "todas las acciones que causen daños a la población civil (...) incluidos los actos de violencia contra periodistas".

"Israel tiene que detener inmediatamente sus operaciones militares en Gaza, lograr un alto el fuego completo y duradero lo antes posible, restablecer plenamente la entrada de suministros humanitarios, evitar una crisis humanitaria a mayor escala y trabajar para suavizar las tensiones", indicó.