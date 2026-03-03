China construirá 15 líneas eléctricas de ultra alta tensión más en los próximos cinco años

PEKÍN, 3 mar (Reuters) - China tiene previsto poner en funcionamiento otras ‌15 líneas de ‌transmisión ⁠de ultra alta tensión entre 2026 y 2030, según informó el martes ​la red estatal ⁠State ⁠Grid.

Las nuevas líneas permitirían conectar a la ​red alrededor de 200 gigavatios-hora de energía ‌renovable cada año y aumentar ​la capacidad de transmisión ​eléctrica interprovincial de China en un 35%, según el operador de la red.

Las líneas de transmisión de larga distancia, que se extienden a lo largo ​de miles de kilómetros desde el oeste al este de ⁠China, forman parte de las estrategias que el regulador energético ‌chino se ha marcado para el próximo periodo de planificación quinquenal, con el fin de mejorar la incorporación de energía limpia a la red y reducir las restricciones.

China tenía 45 líneas ‌de ultra alta tensión en funcionamiento en octubre, según el ⁠estatal Diario del Pueblo.

State Grid también ‌dijo el martes que la ⁠generación eólica y solar representaría el ⁠30% o más de su mix energético en 2030. Los analistas han señalado que China debería alcanzar una cuota de energías renovables del 40% ‌en 2030 para ​estar en camino de cumplir su objetivo de neutralidad en carbono en 2060. (Información de Colleen Howe; edición de Louise ‌Heavens; editado en español por María Bayarri Cárdenas)