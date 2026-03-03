China construirá 15 líneas eléctricas de ultra alta tensión más en los próximos cinco años
PEKÍN, 3 mar (Reuters) - China tiene previsto poner en funcionamiento otras 15 líneas de transmisión de ultra alta tensión entre 2026 y 2030, según informó el martes la red estatal State Grid.
Las nuevas líneas permitirían conectar a la red alrededor de 200 gigavatios-hora de energía renovable cada año y aumentar la capacidad de transmisión eléctrica interprovincial de China en un 35%, según el operador de la red.
Las líneas de transmisión de larga distancia, que se extienden a lo largo de miles de kilómetros desde el oeste al este de China, forman parte de las estrategias que el regulador energético chino se ha marcado para el próximo periodo de planificación quinquenal, con el fin de mejorar la incorporación de energía limpia a la red y reducir las restricciones.
China tenía 45 líneas de ultra alta tensión en funcionamiento en octubre, según el estatal Diario del Pueblo.
State Grid también dijo el martes que la generación eólica y solar representaría el 30% o más de su mix energético en 2030. Los analistas han señalado que China debería alcanzar una cuota de energías renovables del 40% en 2030 para estar en camino de cumplir su objetivo de neutralidad en carbono en 2060. (Información de Colleen Howe; edición de Louise Heavens; editado en español por María Bayarri Cárdenas)