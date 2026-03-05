China construirá una "sociedad favorable a la natalidad" y mejorará la seguridad social

PEKÍN, 5 mar (Reuters) -

China anunció el jueves que construirá una "sociedad favorable a la natalidad" en los próximos cinco años, comprometiéndose a abordar las preocupaciones relacionadas con el empleo, la ‌educación, la atención médica, la ‌salud ⁠y los ingresos, según un informe del Gobierno.

Las autoridades mejorarán los servicios demográficos y responderán de forma proactiva al envejecimiento, lo que incluye "promover el empleo de alta calidad y pleno, mejorar el sistema de distribución ​de ingresos ⁠y perfeccionar el ⁠sistema de seguridad social".

También fomentarán "actitudes positivas hacia el matrimonio y la maternidad", según el informe, que añade que se impulsará el ​apoyo a la vivienda para las familias con hijos.

La población de China cayó por cuarto año consecutivo ‌en 2025, y la tasa de natalidad se desplomó hasta alcanzar un mínimo ​histórico, según datos oficiales publicados en enero, mientras los ​expertos advierten de un mayor descenso.

Los dirigentes económicos han convertido la planificación demográfica en una parte fundamental de la estrategia económica del país y, según las estimaciones de Reuters, este año Pekín se enfrenta a un coste potencial total de alrededor de 180.000 millones de yuanes (25.800 millones de dólares) para impulsar los nacimientos.

Los principales costes son la subvención nacional por hijos, que se introdujo por primera vez ​el año pasado, así como el compromiso de que las mujeres no tengan "gastos de bolsillo" durante el embarazo en 2026, ya que todos los gastos médicos, incluida la fecundación in ⁠vitro, serán reembolsables en su totalidad por el fondo nacional de seguro médico.

Las autoridades seguirán aplicando el sistema de subsidios para el cuidado de los niños ‌y ampliarán las demostraciones y pruebas de los servicios de cuidado infantil subvencionados, según el informe, sin dar más detalles.

Se mejorarán los servicios para las mujeres en las primeras etapas del embarazo, así como la salud reproductiva, mientras que las autoridades se proponen prevenir y tratar mejor los defectos congénitos.

Las autoridades también perfeccionarán las políticas sobre la educación preescolar gratuita y aumentarán la oferta de plazas en la enseñanza secundaria superior, con un gasto público en educación que deberá ser superior al 4% del PIB, según el informe.

LA "ECONOMÍA ‌PLATEADA"

La población de China ha ido disminuyendo desde 2022 y está envejeciendo rápidamente, lo que complica el plan de Pekín de impulsar ⁠el consumo interno y frenar la deuda.

Se introducirán nuevas políticas para promover el "desarrollo de alta calidad de ‌la economía plateada", dirigidas a las personas de 60 años o más, y se aumentarán los servicios de ⁠atención a las personas mayores, especialmente en las zonas rurales, según el informe.

Las autoridades ⁠también elaborarán medidas para perfeccionar las políticas de apoyo diseñadas para las personas mayores, incluyendo la financiación de las pensiones, el bienestar y la atención, según el informe.

Para 2035, se prevé que el número de chinos mayores de 60 años alcance los 400 millones, lo que equivale aproximadamente a las poblaciones de Estados Unidos e Italia juntas, lo que significa que cientos de ‌millones de personas abandonarán la población activa en un momento ​en que los presupuestos de las pensiones ya están al límite.

China ya ha aumentado la edad de jubilación, y ahora se espera que los hombres trabajen hasta los 63 años, en lugar de hasta los 60, y las mujeres hasta los 58, en lugar de hasta los 55. (Información de la redacción de ‌Pekín; redacción de Farah Master; edición de Christopher Cushing, Michael Perry y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)