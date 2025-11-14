China convoca a embajador de Japón por comentarios de primera ministra sobre Taiwán

Pekín convocó al embajador de Japón por los comentarios de su nueva primera ministra sobre Taiwán, una isla democrática que China reclama como parte de su territorio, informó el viernes la prensa estatal del gigante asiático.

Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, dijo la semana pasada ante el Parlamento que ataques armados de China contra Taiwán podrían justificar el envío de tropas para apoyar a la isla en virtud de la "autodefensa colectiva".

El viceministro de Relaciones Exteriores chino, Sun Weidong, convocó el jueves al embajador japonés en China, Kenji Kanasugi, para expresarle su profunda preocupación por los comentarios erróneos de la primera ministra japonesa, aseguró la agencia oficial de noticias Xinhua.

En medio de sus reclamos de soberanía, Pekín ha amenazado con usar la fuerza para poner a Taiwán bajo su control.

