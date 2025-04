China crea una lista de productos de eeuu exentos de los aranceles del 125%, según fuentes

By Andrew Silver

SHANGHÁI, 30 abr (Reuters) -

China ha creado una lista de productos fabricados en Estados Unidos que estarían exentos de sus aranceles del 125% y está notificando discretamente a las empresas sobre ella, dijeron dos fuentes cercanas al asunto, mientras Pekín trata de aliviar el impacto de su guerra comercial con Washington.

China ya ha concedido exenciones arancelarias a determinados productos, entre ellos algunos productos farmacéuticos, microchips y motores de aviación, y estaba pidiendo a las empresas que identificaran los bienes críticos que necesitan exentos de aranceles, según informó Reuters el viernes. Sin embargo, no se había informado previamente de la existencia de la denominada "lista blanca".

El enfoque discreto permite a Pekín, que ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesto a luchar hasta el final a menos que EEUU levante sus aranceles del 145%, mantener su mensaje público mientras en privado toma medidas prácticas para ofrecer concesiones.

No estaba claro de inmediato cuántos y qué productos se han incluido en la lista, que las autoridades no han compartido públicamente, dijeron las dos fuentes, que no quisieron ser nombradas ya que la información no era pública.

Según una de las fuentes, que trabaja en una empresa farmacéutica que vende en China medicamentos fabricados en EEUU, las autoridades se han puesto en contacto en privado con las empresas para notificarles la existencia de una lista de clasificaciones de productos que quedarían exentos de los aranceles.

El Gobierno de Shanghái Pudong se puso en contacto con la empresa el lunes para informarle de la lista, dijo la fuente, que añadió que la empresa había presionado anteriormente para obtener exenciones arancelarias, ya que depende de tecnologías estadounidenses para algunos de sus productos.

"Todavía tenemos muchas tecnologías que necesitamos de Estados Unidos", dijo la persona.

La otra fuente dijo que se ha pedido a algunas empresas que se pongan en contacto en privado con las autoridades para averiguar si sus propios productos importados pueden acogerse a la exención.

La lista de productos exentos también parece estar creciendo: China ha eximido de aranceles a las importaciones de etano procedentes de Estados Unidos, según informó Reuters el martes.

Los principales ya habían solicitado exenciones arancelarias a Pekín porque Estados Unidos es el único proveedor.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que pensaba que un acuerdo comercial con China estaba en el horizonte: "Pero será un acuerdo justo", dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que pensaba que un acuerdo comercial con China estaba en el horizonte: "Pero será un acuerdo justo", dijo.