China creció menos del 3% en 2025, la mitad de la meta oficial, según expertos

Por Joe Cash

PEKÍN, 22 dic (Reuters) - La economía china creció solo entre un 2,5% y un 3% en 2025, según estimaciones del grupo de expertos Rhodium Group, aproximadamente la mitad de la previsión oficial, debido al desplome de la inversión en activos fijos durante la segunda mitad del año.

Se espera que los responsables políticos anuncien que China alcanzó su objetivo para todo el año de "alrededor del 5%" cuando se reúnan en marzo para su sesión parlamentaria anual y desvelen el próximo plan quinquenal, pregonando unas exportaciones sólidas durante una guerra arancelaria con Estados Unidos y pese a una débil demanda interna.

Pero habrá alrededor de medio billón de dólares en demanda perdida sin contabilizar, según un informe publicado por Rhodium Group el lunes.

La Oficina Nacional de Estadísticas de China no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

De ser exacto, el déficit podría dificultar la capacidad de Pekín para calibrar la urgencia con la que debe actuar para evitar una grave desaceleración, o evaluar su fuerza negociadora en las conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a una guerra arancelaria que ha trastocado las cadenas de suministro mundiales.

En 2026, la economía china se encamina a crecer entre un 1% y un 2,5% en 2026, estimó Rhodium Group, mucho menos que la previsión del FMI para el año del 4,5%.

"La historia del crecimiento económico de China en 2025 depende de si la inversión simplemente disminuyó en la segunda mitad del año o si se desplomó", señala el informe, citando una incoherencia en los datos que muestran una caída de la inversión en activos fijos, pero una formación de capital que aparentemente sigue haciendo una contribución positiva al PIB.

"La historia no ofrece ejemplos de economías que hayan registrado un crecimiento real del PIB del 5% mientras se enfrentaban a años de deflación persistente, como China durante 10 trimestres consecutivos. Dudamos que China sea la primera", añade el informe.

La inversión en activos fijos, desde carreteras y ferrocarriles hasta viviendas y fábricas, empezó fuerte 2025, con un aumento interanual del 4,2% en el primer trimestre, pero en junio ya había entrado en terreno negativo y en octubre se había desplomado un 12,2%.

Las autoridades han dicho que la formación bruta de capital, el componente de inversión del PIB, contribuyó en 0,9 puntos porcentuales al crecimiento real durante el tercer trimestre, pero el informe Rhodium cuestiona que se hayan tenido debidamente en cuenta parámetros como la caída de las ventas de terrenos y las compras de equipos de segunda mano.

La inversión en activos fijos cayó un 2,6% en el periodo enero-noviembre, según los datos oficiales más recientes, debido al descenso del 15,9% de la inversión inmobiliaria.

"El error de cálculo de la economía china ha sido persistente durante demasiado tiempo", dijo el laboratorio de ideas, "y siempre en la misma dirección de sobreestimación". (Reporte de Joe Cash; edición en español de Javier López de Lérida)