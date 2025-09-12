China critica el alza de aranceles de México y dice que minará la confianza de los inversores

HONG KONG, 12 sep (Reuters) - El Ministerio de Comercio chino criticó la decisión de México de aumentar hasta el 50% los aranceles sobre los automóviles procedentes de China y otros países asiáticos, afirmando que la medida socavaría la confianza de los inversores y "afectaría gravemente al entorno empresarial de México".

La declaración se produce después de que México anunció el miércoles que elevaría los aranceles sobre los automóviles a su nivel máximo permitido.

México dijo que la subida formaba parte de una revisión más amplia de los gravámenes a la importación, cuyo objetivo es proteger el empleo. Según los analistas, la medida también pretende apaciguar a Estados Unidos.

El Ministerio de Economía de México dijo que las medidas, que aumentarán los aranceles en diversos grados sobre los bienes en múltiples sectores como el textil, el acero y la automoción, afectarán a US$52.000 millones de importaciones.

"China y México son importantes socios económicos y comerciales el uno del otro, y no queremos que la cooperación económica y comercial entre ambas partes se vea afectada por ello", dijo el Ministerio de Comercio chino.

Pekín tomará las "medidas necesarias" para salvaguardar sus "derechos e intereses legítimos", sin dar detalles de cuáles eran, dijo el ministerio.

La medida se produce en medio de la creciente presión de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos para que frenen sus lazos económicos con China, en un momento en que Washington pugna por influir en la región. (Reporte de Farah Master y redacción Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)