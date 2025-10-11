China critica el "intervencionismo" de EEUU en Argentina y otros países latinoamericanos

MADRID, 11 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Embajada china en Argentina ha criticado el "intervencionismo" de Estados Unidos en otros países al hilo de las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha asegurado que el presidente argentino, Javier Milei, "está comprometido con sacar a China de Argentina".

"Las provocadoras declaraciones que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, formuló recientemente al referirse a las relaciones entre la República Popular China y la Argentina, y las cooperaciones con los países de América Latina y el Caribe, volvieron a dejar de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses, que solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas", ha planteado China en un comunicado oficial.

En concreto, desde la Embajada han acusado a Bessent de ignorar que "China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo".

Estas relaciones de China con países de América Latina y el Caribe son de "cooperación" y en sintonía con "las necesidades e intereses estratégicos de ambas partes". Por contra, Estados Unidos "se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying".

"Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie. También deben saber que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países", ha planteado.

Por último, el mensaje de la Embajada china resalta que los países latinoamericanos "tienen a derecho a elegir con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios".

"Sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender", concluye el documento.

Bessent afirmó el pasado jueves en una entrevista en Fox News que Estados Unidos "gana mucho" con el préstamo de US$20.000 millones que acordaron ambos países.

"Argentina es un faro en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto, está tratando de romper un ciclo negativo de 100 años (...). También es un gran aliado de Estados Unidos (...) y está comprometido con sacar a China de Argentina, que está por todas partes en Latinoamérica", dijo.

Para Bessent, el peligro reside en la instalación de un gobierno no alineado con Washington, como en el caso de Venezuela. "El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido", concluyó.