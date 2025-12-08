China critica la nueva estrategia de seguridad de EEUU y pide "dejar de apoyar" a fuerzas separatistas de Taiwán

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de China han criticado este lunes la nueva estrategia de seguridad nacional anunciada por Estados Unidos y han pedido al país norteamericano "dejar de apoyar" a fuerzas separatistas en Taiwán, un asunto que supone una "línea roja" para la política china.

"La cuestión de Taiwán es una cuestión fundamental para los intereses de China y es la principal línea roja que no se debe cruzar a la hora de abordar las relaciones entre los dos países", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun.

Así se ha referido al contenido de la nueva estrategia nacional estadounidense a pesar de que Washington dice "no apoyar ningún cambio unilateral al 'statu quo' del estrecho de Taiwán", tal y como ha recogido el diario chino 'Global Times'.

"El territorio de Taiwán es parte inalienable del territorio chino y cómo se resuelve esta cuestión es un asunto del pueblo chino y no requiere injerencia externa alguna", ha apuntado Guo, que ha pedido a Estados Unidos respetar el "principio de una sola China" y los tres comunicados sino-estadounidenses.

Por ello, ha instado a actuar con "cautela" y "dejar de apoyar a las fuerzas separatistas" que buscan la "independencia" de Taiwán "a la fuerza" y "se resisten a la unificación". "China apuesta por salvaguardar su soberanía nacional e integridad territorial", ha añadido.