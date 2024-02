Por Philip Blenkinsop

BRUSELAS, 19 feb (Reuters) - China debe desempeñar un papel constructivo en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para reformar las normas comerciales mundiales sobre subvenciones industriales o se arriesgará a que sus rivales establezcan sus propias políticas a costa de China, declaró el lunes el comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis. Ministros de los 164 miembros de la OMC se reunirán en Abu Dabi del 26 al 29 de febrero para celebrar una conferencia bienal con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre las reformas del propio organismo mundial de comercio, sobre el comercio electrónico y sobre las subvenciones a la pesca y la agricultura. Dombrovskis afirmó que la UE está dispuesta a impulsar un debate sobre política comercial e industrial que incluya permitir que los países menos desarrollados se industrialicen a la vez que se limita el efecto distorsionador de las subvenciones en otros lugares. "Es importante la posición que adopte China en esos debates", declaró Dombrovskis a Reuters en una entrevista.

Según Dombrovskis, China es posiblemente el país que más se ha beneficiado de la OMC, por lo que debería estar interesada en preservarla y dispuesta a afrontar nuevos retos. "Si no se abordan estas cuestiones, los distintos países empezarán a abordarlas una por una según su propia comprensión y dinámica política", afirmó, añadiendo que esto podría ser más perjudicial para China, país orientado a la exportación.

China no hizo comentarios inmediatos sobre sus declaraciones. No se espera que la 13ª Conferencia Ministerial de la OMC (MC13) produzca un acuerdo sobre el tema. Tampoco se espera que dé como resultado un consenso sobre otro tema, el de su Órgano de Apelación, que actúa como un tribunal supremo mundial para resolver disputas comerciales. No funciona desde 2019 por el bloqueo estadounidense al nombramiento de los árbitros. "Si hablamos de la cuestión específica del Órgano de Apelación, hasta ahora no hemos visto mucha apertura por parte de Estados Unidos", dijo Dombrovskis.

Sin embargo, el comisario de Comercio afirmó que la MC13 aún puede ser un éxito.

"También antes de la anterior reunión ministerial, la MC12, las expectativas no eran realmente altas, pero finalmente se convirtió en una de las reuniones ministeriales más exitosas de la historia de la OMC", afirmó. (Información de Philip Blenkinsop; editado por Timothy Heritage; editado en español por Javi West Larrañaga)