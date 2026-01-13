China defenderá sus intereses ante amenaza arancelaria de Trump a los socios de Irán

China anunció el martes que protegerá sus derechos e intereses luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con aranceles del 25% a todo país que comercie con Irán.

"Siempre hemos creído que no hay ganadores en una guerra arancelaria, y China protegerá decididamente sus legítimos derechos e intereses", declaró en conferencia de prensa la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

Abordó el tema al ser consultada sobre el anuncio de Trump de sancionar a los países que mantengan relaciones comerciales con Irán.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos", dijo Trump el lunes en su red Truth Social.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Trump había amenazado previamente con atacar a Irán por la muerte de manifestantes en la ola de protestas que sacude a la República Islámica desde el 28 de diciembre.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas la de nueve menores.

Las protestas comenzaron como una queja contra el aumento de precios, y luego derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder en Irán desde la revolución de 1979.