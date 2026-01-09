China desplegará un paquete de políticas para estimular la demanda interna

PEKÍN, 9 ene (Reuters) - El gabinete chino celebró el viernes una reunión sobre la aplicación de un paquete de políticas fiscales y financieras para impulsar la demanda interna, incluidas iniciativas para estimular el consumo de los hogares, informó la cadena estatal CCTV.

Las autoridades se han comprometido a intensificar el apoyo para garantizar que la economía tenga un comienzo sólido en 2026.

El gabinete, presidido por el primer ministro Li Qiang, dijo que el Gobierno impulsará el consumo de los hogares mediante el fortalecimiento del apoyo a los préstamos para los proveedores de servicios, la mejora de las políticas de bonificación de intereses para los préstamos personales de consumo y la ampliación de la oferta de servicios de alta calidad.

"La aplicación de un paquete coordinado de políticas fiscales y financieras para estimular la demanda interna es una medida importante para ampliar la demanda efectiva e innovar la macrorregulación", declaró el gabinete, según la televisión estatal.

El mes pasado, China desveló una cantidad inicial de 62.500 millones de yuanes en fondos especiales de bonos para apoyar su plan de intercambio de bienes de consumo para 2026, que ofrece subsidios para la sustitución de electrodomésticos y vehículos de nueva energía.

El Gobierno guiará al capital privado para que participe en los esfuerzos de promoción del consumo y expansión de la inversión.

China pondrá en marcha políticas de subvención de intereses para préstamos a pequeñas empresas, establecerá un programa especial de garantía para la inversión privada y creará un mecanismo de distribución de riesgos para los bonos emitidos por empresas privadas.

También afinará las políticas de bonificación de intereses para los préstamos destinados a la modernización de equipos, con el fin de reducir aún más los umbrales de financiación y los costos para las empresas. (Reporte de Shi Bu, Ethan Wang y Kevin Yao; editado en español por Carlos Serrano)