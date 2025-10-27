China destaca “mundo multipolar” antes de diálogo Trump-Xi Jinping

El ministro chino de Relaciones Exteriores advirtió el lunes que "está llegando un mundo multipolar", una indirecta a Estados Unidos antes de las conversaciones entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Los mercados globales esperan con atención la reunión del jueves entre los dos gobernantes, que podría frenar la guerra comercial desatada por los aranceles de Trump.

Hablando el lunes en un foro en Pekín, el canciller Wang Yi urgió a "terminar con la politización de los temas económicos y comerciales, la fragmentación artificial de los mercados globales, y recurrir a guerras comerciales y batallas arancelarias".

"Retirarse con frecuencia de los acuerdos y renegar de los compromisos, mientras forma bloques y grupos, ha sometido al multilateralismo a desafíos sin precedentes", indicó Wang sin citar países en específico.

"La marea de la historia no puede ser revertida, está llegando un mundo multipolar", agregó.

Trump inició el domingo una gira asiática que deberá culminar en Corea del Sur con un encuentro con Xi Jinping.

Negociadores de ambos países anunciaron el domingo en Malasia que están cerca de un acuerdo para evitar la imposición de aranceles adicionales estadounidenses de 100% a los productos chinos.

tjx/reb/mjw/mas/meb