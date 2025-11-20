China destina US$3,5 millones a la respuesta sudafricana al VIH

Por Nellie Peyton

JOHANNESBURGO, 20 nov (Reuters) - China prometió US$3,49 millones para apoyar los servicios de prevención del VIH en Sudáfrica durante los próximos dos años en el marco de una nueva asociación facilitada por ONUSIDA, según declaró el jueves el embajador de Pekín.

Sudáfrica, que cuenta con la mayor población de personas seropositivas del mundo, dependía anteriormente de Estados Unidos para cerca del 17% de su presupuesto para el VIH -más de US$400 millones al año- antes de que Washington recortara drásticamente la ayuda exterior a principios de este año.

Pretoria intenta ahora colmar la brecha con recursos nacionales y el apoyo de otros socios.

La subvención china se destinará a servicios de prevención del VIH para jóvenes y personas que se inyectan drogas, dos de los grupos con mayor riesgo de infección por el VIH.

"Nos sentimos honrados de profundizar nuestra larga asociación con Sudáfrica a través de esta subvención para apoyar la respuesta del país al VIH", declaró el embajador chino Wu Peng en un comunicado previo a la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo.

"Además de este proyecto, estamos dispuestos a ayudar a Sudáfrica a establecer un sistema sostenible de respuesta al VIH/SIDA mediante el diálogo político, el suministro de medicamentos innovadores, la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades".

El ministro de Sanidad sudafricano, Aaron Motsoaledi, acogió con satisfacción el apoyo, afirmando que reforzaba la respuesta del país al VIH.

El anuncio se produce tras un acuerdo de cooperación para 2024 entre la agencia china de desarrollo y ONUSIDA, la agencia de Naciones Unidas centrada en la larga pandemia de VIH/sida.

(Reporte de Nellie Peyton; edición de Mark Heinrich. Editado en español por Natalia Ramos)