China destinará $8.900 millones iniciales al programa de renovación de bienes de consumo en 2026

PEKÍN, 30 dic (Reuters) - China destinará 62.500 millones de yuanes (US$8.940 millones) de fondos de bonos especiales a muy largo plazo del Tesoro ⁠inicialmente en 2026 para su plan que ⁠ofrece a los consumidores subsidios para sustituir electrodomésticos, informó el martes la agencia estatal de noticias Xinhua.

Pekín puso en marcha el plan en 2024 proporcionando apoyo financiero a los ⁠consumidores que ‌sustituyan sus electrodomésticos, ​bicicletas e incluso automóviles antiguos, como parte de su intento de apoyar la demanda interna en un contexto ​de persistentes presiones económicas y comerciales en el país y en el extranjero.

En 2026, los ‌productos digitales e inteligentes se incluirán en el plan: los teléfonos ‌inteligentes, las tabletas, los relojes inteligentes y ​las pulseras inteligentes podrán beneficiarse de una rebaja del 15%, con un tope de 500 yuanes por unidad, según informaron en un comunicado aparte el planificador estatal y el Ministerio de Finanzas de China.

La información de Xinhua no especificaba la cuantía total del fondo para el plan de 2026. Este año, China ha reservado 300.000 millones de yuanes en bonos especiales del Tesoro, emitidos por lotes durante el año.

En virtud del plan, los consumidores que compren cualquiera de las seis categorías ⁠de electrodomésticos principales, incluidos frigoríficos, lavadoras y televisores, pueden optar a una subvención del 15%, de hasta 1.500 yuanes por artículo.

Los compradores ​que desguacen automóviles antiguos recibirán subvenciones equivalentes al 12% del precio de compra de vehículos de nueva energía, con un tope de 20.000 yuanes, mientras que los que sustituyan vehículos viejos por vehículos de nueva energía nuevos obtendrán un 8%, hasta 15.000 yuanes. La economía china se estancó en noviembre al registrar el menor crecimiento de la producción fabril en 15 meses y las ventas minoristas más débiles desde el fin de las restricciones ⁠de COVID cero, lo que subraya la urgente necesidad de nuevos motores de crecimiento de cara a 2026. Los dirigentes ​chinos se han comprometido a aumentar "significativamente" la participación del consumo de los hogares en la economía durante los próximos cinco años. El consumo de los hogares representa alrededor del 40% del PIB, muy por debajo del casi 70% de Estados Unidos.

Algunos ‍asesores del Gobierno afirman que Pekín debería ampliar las políticas de apoyo al consumo de servicios y aspirar a elevar la tasa de consumo a cerca del 45% en los próximos cinco años.

China también ampliará su programa de modernización de equipos más allá de sectores ya existentes como la industria, la energía, la electricidad, el transporte, la logística y la sanidad, para ​incluir los ascensores de bloques de viviendas antiguos, los centros de atención a la tercera edad y los sistemas de extinción de incendios y salvamento, según el comunicado del planificador estatal y del Ministerio de Finanzas.

(1 dólar = 6,9885 yuanes chinos renminbi) (Información de Shi Bu y ‍Kevin Yao, edición de Kirsten Donovan y Susan Fenton, edición en español de Jorge Ollero Castela)