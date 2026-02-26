China destituye a un ministro y despoja de su cargo legislativo a un exdirigente comunista

China destituyó a su ministro de Gestión de Emergencias y despojó a un exsecretario provincial del Partido Comunista de su cargo legislativo, tras investigaciones por corrupción contra ambos, informó este jueves la prensa estatal.

China inaugurará el miércoles sus reuniones legislativas anuales conocidas como "Dos Sesiones", que reunirán a miles de delegados de todo el país en Pekín.

En el proceso preparatorio, el Comité Permanente de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano legislativo del país, votó la destitución de Wang Xiangxi como ministro de Gestión de Emergencias.

Este despido ocurre después de una investigación del organismo nacional de control anticorrupción, informó la cadena estatal CCTV.

El Comité también determinó la destitución de Liu Shaoyun como presidente del tribunal militar del Ejército Popular de Liberación, aunque no se aplicaron los motivos.

El comité igualmente retiró el mandato a 19 delegados de la APN, informaron el jueves los medios estatales.

Entre ellos figura el un exsecretario del Partido Comunista en Mongolia Interior, Sun Shaocheng, investigado por "presuntas violaciones graves de la disciplina y la ley", un eufemismo para referirse a la corrupción.

Entre los destituidos fueron incluidos nueve altos mandos militares, incluido el excomandante de la Armada Shen Jinlong y el comandante de las fuerzas terrestres, Li Qiaoming.

A principios de este mes, el presidente chino, Xi Jinping, elogió la "lucha contra la corrupción" en las fuerzas armadas, en un inusual reconocimiento de la existencia de sobornos y malversación.

El Ministerio de Defensa chino anunció en enero que estaba investigando a Zhang Youxia, vicepresidente de la poderosa Comisión Militar Central (CMC).

Otro alto directivo de la CMC, Liu Zhenli, también era entonces objeto de una investigación.