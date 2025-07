China detiene a escritoras eróticas en una campaña contra la pornografía

By Laurie Chen

PEKÍN, 9 jul (Reuters) -

La policía china ha detenido a decenas de jóvenes autoras de un género erótico gay ampliamente conocido en Asia como "amor de chicos", en el marco de una campaña nacional contra la pornografía en internet, según afirman abogados y activistas familiarizados con los casos. Las detenciones, que llevan ejecutándose desde marzo, han desencadenado un debate en las redes sociales sobre los límites de la libertad de expresión y el aparente carácter sexista de las medidas represivas, al tiempo que han suscitado simpatía por las autoras, muchas de las cuales proceden de entornos con bajos ingresos.

"Sólo quería ganar algo de dinero para aliviar la carga económica de mi familia", escribió una autora de estas obras en una publicación el 25 de mayo en la red social Weibo antes de que fuera eliminada.

"Nunca imaginé que 300.000 clics y 4000 yuanes en derechos de autor acumulados por esas palabras se convertirían a lo largo del tiempo en pruebas delictivas", añadió, refiriéndose a una suma equivalente a unos US$560.

La policía detuvo a las mujeres en la ciudad noroccidental de Lanzhou por violar una ley de obscenidad de 2004 que puede acarrear penas de cárcel de más de 10 años o cadena perpetua, aunque los juristas quieren que se revise para reflejar los cambios en el uso de internet.

Las escritoras, todas ellas de entre 20 y 30 años, publicaron sus obras en Haitang Literature City, una plataforma en línea de pago especializada en el género de ficción erótica, popular entre las mujeres, que presenta relaciones entre hombres.

El sitio web está censurado en China y sólo se puede acceder a él mediante una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés). Una de las autoras detenidas en abril percibía unos derechos de autor de menos de 10.000 yuanes (US$1400), que complementaban sus ingresos con una serie de trabajos de baja categoría, dijo su abogado defensor, que pidió el anonimato por temor a represalias policiales.

"En un país que hace hincapié en la moral socialista, el concepto que tiene la gente del sexo está influido por la cultura imperante, así que, por supuesto, está relacionado con la libertad de expresión", dijo el abogado.

Si estas cosas no se pueden escribir ahora, ¿no fue también obsceno en su momento 'Sueño en el Pabellón Rojo'?", preguntaron, refiriéndose a una famosa novela china del siglo XVIII. Algunos autores podrían ser juzgados este mismo otoño boreal si los fiscales deciden presentar cargos, añadió el abogado. La policía de Lanzhou no respondió a la petición de comentarios. En 2021, el regulador estatal de medios de comunicación de China pidió que se retiraran los contenidos que mostraran "relaciones sexuales anómalas", un año después de que el diario oficial People's Daily condenara las novelas de amor para chicos como "veneno" que podía "confundir a los jóvenes sobre el género". Reuters no pudo confirmar el número de mujeres detenidas, aunque los abogados afirman que algunas fueron puestas en libertad bajo fianza. No se pudo contactar con ninguna de ellas para entrevistarla y sus familiares se negaron a hablar, alegando amenazas contra su seguridad. En las últimas semanas, varias han escrito en las redes sociales mensajes sobre sus experiencias, que luego han sido borrados. Una de ellas describió cómo la policía la detuvo delante de sus compañeros de universidad. Otras dijeron que la policía las interrogó sobre su vida sexual y su orientación sexual. Más de una decena de abogados chinos han ofrecido públicamente ayuda gratuita a autoras y lectoras de Haitang citados por la policía. China reprime periódicamente los contenidos que considera "inmorales", desde cuentas de redes sociales de temática LGBTQ+ hasta personas "vulgares" que retransmiten en directo y personas influyentes que "alardean de riqueza". (US$1 = 7,1792 yuanes chinos renminbi) (Información de Laurie Chen; información adicional de Larissa Liao; edición de Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)