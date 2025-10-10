China devuelve el golpe a los buques estadounidenses con tasas portuarias adicionales

PEKÍN, 10 oct (Reuters) -

A partir del 14 de octubre, los buques propiedad de empresas y particulares estadounidenses u operados por Estados Unidos, así como los construidos allí o que enarbolen pabellón estadounidense, deberán pagar tasas portuarias adicionales por cada viaje, según informó el Ministerio de Transportes chino.

Las tasas son una represalia a las próximas tasas portuarias que Estados Unidos planea imponer sobre los buques chinos, dijo el ministerio el viernes.

También a partir del 14 de octubre, los buques construidos en China —u operados o propiedad de entidades chinas— tendrán que pagar una tasa en su primer puerto de escala en Estados Unidos.

Los gravámenes podrían ascender a un millón de dólares para un buque que transporte más de 10.000 contenedores, y podrían aumentar anualmente hasta 2028, según las estimaciones de analistas.

Los buques propiedad de una entidad china u operados por este país tendrán que pagar una tasa fija de US$80 por tonelaje neto y viaje a Estados Unidos.

Las tasas estadounidenses sobre los buques vinculados a China, tras una investigación del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), forman parte de un esfuerzo más amplio de EEUU para reactivar la construcción naval nacional y reducir el poder marítimo y comercial de China.

"Es claramente discriminatorio y perjudica gravemente los intereses legítimos de la industria naval china, altera notablemente la estabilidad de la cadena de suministro mundial y socava gravemente el orden económico y comercial internacional", el ministerio chino.

En las dos últimas décadas, China se ha catapultado a la primera posición en el mundo de la construcción naval, dado que sus mayores astilleros se encargan tanto de proyectos comerciales como militares.

Las tasas chinas sobre los buques estadounidenses podrían perjudicar menos a Estados Unidos que las tasas estadounidenses sobre la flota de buques chinos.

El año pasado, los astilleros chinos construyeron más de 1000 buques comerciales, mientras que los estadounidenses construyeron menos de 10, según analistas militares y de la industria.

Para los buques estadounidenses que atraquen en puertos chinos a partir del 14 de octubre, la tarifa será de 400 yuanes (US$56,13) por tonelada neta, según informó el Ministerio de Transportes chino.

Aumentará a 640 yuanes (US$89,81) a partir del 17 de abril de 2026 y a 880 yuanes (US$123,52) a partir del 17 de abril de 2027.

Para los buques que hagan escala en puertos chinos a partir del 17 de abril de 2028, la tasa será de 1120 yuanes (US$157,16) por tonelada neta.

Las tensiones entre China y Estados Unidos han empezado a agravarse desde septiembre, y las dos superpotencias parecen estar sufriendo dificultades para superar su tregua arancelaria comercial actual, una pausa de 90 días, desde el 11 de agosto hasta en torno al 9 de noviembre.

Los aranceles de represalia en la guerra comercial entre Estados Unidos y China de este año han reducido drásticamente las importaciones chinas de productos agrícolas y energéticos estadounidenses.

(1 dólar = 7,1241 yuanes chinos renminbi) (Información de Ryan Woo en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; edición de Kim Coghill y Kate Mayberry; edición en español de Jorge Ollero Castela)