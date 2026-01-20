China dice en el foro de Davos que nunca buscó el superávit comercial y promete importar más

DAVOS, Suiza, 20 ene (Reuters) -

China nunca ha buscado de forma deliberada un superávit comercial y está dispuesta a ser "el mercado del mundo", declaró el martes el viceprimer ministro He Lifeng en el Foro Económico Mundial, después de que el gigante manufacturero registró un superávit récord que inquietará aún más a sus socios comerciales.

China está dispuesta a aprovechar su "mercado megadimensionado" y a ampliar "de forma más vigorosa" las importaciones, dijo He en la reunión anual del FEM en la estación de esquí suiza de Davos.

"No sólo estamos dispuestos a ser la fábrica del mundo, sino también, y con más ahínco, a ser el mercado del mundo", afirmó.

El año pasado, la resistente demanda de bienes fabricados en China ayudó a la segunda economía más grande del mundo a sortear los desafíos de las erráticas políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las lentas ventas en el país.

Sin embargo, la dependencia china de las exportaciones ha creado un exceso de capacidad de producción endémico y la ha expuesto a posibles represalias de países que buscan proteger sus propios sectores manufactureros.

He encabeza la delegación del Gobierno chino en Davos, donde varios jefes de Estado, entre ellos Trump, y altos ejecutivos de los sectores tecnológico y financiero forman parte de los 2.900 delegados.

He, el tercer funcionario chino de más alto rango en asistir a Davos desde la visita del presidente Xi Jinping en 2017, también ofrecerá una recepción con líderes empresariales mundiales, dijo una fuente a Reuters. "Las prácticas unilaterales y los acuerdos comerciales de algunos países violaron claramente los principios básicos y las normas de la Organización Mundial del Comercio y socavaron gravemente el orden económico y comercial internacional", declaró sin nombrar a ninguna nación.

"China es socio comercial de todos los países y no un adversario, y el desarrollo de China es una oportunidad y no una amenaza para el desarrollo económico mundial", afirmó en su discurso. (Reporte de Selena Li en Davos; Ethan Wang, Yukun Zhang y Ryan Woo en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)