LA NACION

China dice estar dispuesta a mejorar los lazos con EEUU salvaguardando su soberanía

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
China dice estar dispuesta a mejorar los lazos con EEUU salvaguardando su soberanía
China dice estar dispuesta a mejorar los lazos con EEUU salvaguardando su soberanía

PEKÍN, 8 dic (Reuters) -

China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para mejorar los lazos salvaguardando firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, dijo el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El portavoz del ministerio, Guo Jiakun, hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre la nueva estrategia de seguridad de Washington en una rueda de prensa ordinaria.

China espera que la parte estadounidense avance en la misma dirección, refuerce el diálogo y la cooperación, gestione adecuadamente las diferencias y promueva unas relaciones estables, dijo Guo.

(Información de Lewis Jackson; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo
    1

    Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo

  2. La historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
    2

    El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar

  3. Así es la casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
    3

    La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas

  4. El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires, desde la cabina de uno de los pilotos
    4

    El sobrevuelo de los F-16 por Buenos Aires, desde la cabina de uno de los pilotos

Cargando banners ...