China dice estar dispuesta a mejorar los lazos con EEUU salvaguardando su soberanía

PEKÍN, 8 dic (Reuters) -

China está dispuesta a trabajar con Estados Unidos para mejorar los lazos salvaguardando firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, dijo el lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El portavoz del ministerio, Guo Jiakun, hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre la nueva estrategia de seguridad de Washington en una rueda de prensa ordinaria.

China espera que la parte estadounidense avance en la misma dirección, refuerce el diálogo y la cooperación, gestione adecuadamente las diferencias y promueva unas relaciones estables, dijo Guo.

(Información de Lewis Jackson; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)