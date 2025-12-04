China dice estar trabajando en simplificar las licencias de exportación de tierras raras

PEKÍN, 4 dic (Reuters) -

China dijo el jueves que está trabajando en la simplificación de las licencias de exportación de tierras raras, un resultado clave prometido tras una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo Xi Jinping.

"El Gobierno se está adaptando activamente", dijo el portavoz del Ministerio de Comercio He Yadong a los periodistas en una sesión informativa semanal, y agregó que las autoridades "se estaban alineando con los mecanismos generales de licencias".

Reuters informó el martes de que al menos tres fabricantes chinos de imanes de tierras raras habían obtenido licencias que les permitían acelerar las exportaciones a algunos clientes.

No precisó si se habían concedido nuevas licencias.

China comenzó a diseñar el nuevo régimen de licencias de tierras raras después de una reunión a finales de octubre entre Trump y Xi, que alivió la tensión comercial entre los dos países.

