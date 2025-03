China dice que eeuu ha socavado la cooperación en materia de fentanilo al imponer aranceles

Por Antoni Slodkowski

PEKÍN, 12 mar (Reuters) - China dijo el miércoles que Estados Unidos ha socavado la cooperación bilateral antinarcóticos al imponer aranceles a productos chinos por el fentanilo, y ha pedido a Washington que deje de usar el asunto como moneda de cambio para "chantajear" al país. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha aumentado los aranceles a todas las importaciones chinas al 20% desde el gravamen anterior del 10% para castigar a Pekín por lo que, según él, es su incapacidad para detener los envíos a Estados Unidos de productos químicos utilizados para la producción del fentanilo, un opioide mortal. "Estados Unidos debería habernos dado las gracias", dijo un alto responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores chino en una rueda de prensa celebrada en Pekín para debatir el libro blanco de China sobre el fentanilo, publicado a principios de este mes. "Pero, lamentablemente, (...) Estados Unidos no aprecia esta amabilidad. Al contrario, está utilizando la cuestión del fentanilo para difundir todo tipo de mentiras y ha estado desprestigiando a China, trasladándole la culpa, independientemente del progreso de la cooperación". Estados Unidos y China reanudaron la cooperación en materia de fentanilo y aplicación de la ley hace más de un año bajo el mandato del expresidente estadounidense Joe Biden, lo que contribuyó a mejorar unos lazos que se habían resentido por cuestiones que iban desde las disputas comerciales, el COVID-19, Taiwán y los derechos humanos. La cooperación se ha traducido en múltiples visitas de alto nivel en el último año y la mejora de intercambio de información entre los investigadores, aunque Trump ha acusado a China de no actuar con la suficiente firmeza ni rapidez a la hora de contener el fentanilo. El responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que el uso por parte de Estados Unidos de "algo que ha logrado un gran progreso (...) como excusa para lanzar aranceles a China no era la forma de resolver problemas", y añadió que Estados Unidos estaba "devolviendo amabilidad con hostilidad" y sus acciones no tenían "ningún sentido". "Socavará gravemente el diálogo y la cooperación entre los dos países en materia de control de drogas", dijo el responsable. "Nos oponemos firmemente a las presiones, amenazas y chantajes de la parte estadounidense utilizando el asunto del fentanilo como excusa". En los últimos años, China ha tomado medidas para estrechar el paso del fentanilo. Durante el primer Gobierno de Trump, en 2019, colocó el fentanilo y sus análogos bajo control nacional, por lo que terminó efectivamente con las exportaciones ilícitas del producto final.

Sin embargo, los exportadores cambiaron sus tácticas, dicen los expertos, vendiendo en su lugar "precursores" o incluso "preprecursores" químicos utilizados para fabricar fentanilo por los cárteles mexicanos que sólo requieren modificaciones menores para crear el producto final. Estados Unidos, donde el consumo de fentanilo ha sido una de las principales causas de muerte, ha presionado a China para que intensifique su cooperación en materia de aplicación de la ley, incluida la lucha contra la financiación ilícita, la detención de profesionales químicos deshonestos y las redadas en laboratorios dedicados a la producción de precursores. El año pasado, una serie de reportajes de Reuters se adentró en la cadena de suministro del fentanilo y reveló cómo los narcotraficantes introducen en Estados Unidos y México ingredientes de fentanilo fabricados en China y luego los sintetizan en laboratorios mexicanos clandestinos. (Información de Antoni Slodkowski; edición de Angus MacSwan; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)