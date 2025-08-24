China dice que el proteccionismo "rampante" de EEUU amenaza los lazos agrícolas

PEKÍN, 24 ago (Reuters) - El proteccionismo estadounidense está socavando la cooperación agrícola con China, declaró el embajador de Pekín en Washington, advirtiendo de que los agricultores no deben cargar con el precio de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

"No hace falta decir que el proteccionismo es rampante, arrojando una sombra sobre la cooperación agrícola China-Estados Unidos", dijo Xie Feng, según la transcripción de un discurso publicado por la embajada china el sábado.

La agricultura ha surgido como un importante punto de discordia entre China y Estados Unidos, ya que las superpotencias están enfrascadas en una guerra arancelaria lanzada por el presidente Donald Trump.

China aplicó en marzo gravámenes de hasta el 15% a productos agrícolas y alimentarios estadounidenses por valor de US$21.000 millones en represalia por los aranceles generalizados de Estados Unidos. Washington y Pekín prorrogaron este mes una tregua de 90 días, evitando así la imposición de aranceles de tres dígitos sobre los productos de la otra parte.

Las exportaciones agrícolas estadounidenses a China cayeron un 53% en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2024, con un descenso del 51% en la soja, dijo Xie en el discurso pronunciado el viernes en un evento de la industria de la soja en Washington.

"Los agricultores estadounidenses, al igual que sus homólogos chinos, son trabajadores y humildes", afirmó. "La agricultura no debe ser secuestrada por la política y los agricultores no deben pagar el precio de una guerra comercial".

El enviado indicó que la agricultura es un área prometedora de cooperación y un "pilar de las relaciones bilaterales". China tiene una ventaja comparativa en productos intensivos en mano de obra, mientras que Estados Unidos destaca en productos básicos a granel intensivos en tierra mediante una producción mecanizada a gran escala, señaló.

El mes pasado, la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, declaró que Washington pondrá freno a la compra de tierras agrícolas por parte de "adversarios extranjeros", entre ellos China.

(Reporte de Ethan Wang y Ryan Woo; editado en español por Carlos Serrano)