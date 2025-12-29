China dice que está "seriamente insatisfecha" por demolición de un monumento en Panamá

PEKÍN, 29 dic (Reuters) - China está seriamente insatisfecha con la demolición de un monumento en honor a la comunidad china por parte del gobierno local del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, dijo el lunes un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El gobierno local derribó el monumento en honor a las contribuciones chinas al Canal de Panamá, alegando problemas de seguridad y una concesión de tierras caducada, provocando la ira de la comunidad china local y las críticas del presidente de Panamá.

"La naturaleza de la demolición forzosa es muy mala, lo que ha dañado gravemente los sentimientos del gran número de chinos de ultramar en Panamá, y va en contra de la situación general de la amistad entre China y Panamá", dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en una rueda de prensa. (Reporte de redacción Pekín; Editado en Español por Ricardo Figueroa)