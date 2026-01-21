China dice que ha cumplido la normativa en la planificación de la embajada británica

PEKÍN, 21 ene (Reuters) - China ha gestionado la planificación de la construcción de una nueva embajada en el Reino Unido respetando plenamente las prácticas diplomáticas internacionales y las leyes y reglamentos pertinentes, dijo el miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El Gobierno británico aprobó el martes que China construya en Londres su mayor embajada en Europa, con la esperanza de mejorar los lazos con Pekín, a pesar de las advertencias de políticos británicos y estadounidenses de que podría utilizarse como base de espionaje.

Proporcionar apoyo y comodidad para la construcción de una sede diplomática es la obligación internacional del país anfitrión, dijo Guo Jiakun a los periodistas en rueda de prensa. (Reporte de Liz Lee y Beijing Newsroom; editado en español por Tomás Cobos)