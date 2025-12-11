China dice que ha reanudado el diálogo con la UE sobre el precio mínimo de vehículos eléctricos

PEKÍN, 11 dic (Reuters) -

El Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que las negociaciones con la Unión Europea sobre un plan de precios mínimos para los vehículos eléctricos fabricados en China se han reanudado y continuarán la próxima semana, al tiempo que instó al bloque a no hablar de forma independiente con los fabricantes.

El bloque de 27 países aprobó aranceles de hasta el 45,3% en octubre de 2024, después de que la Comisión Europea comenzara a investigar si los fabricantes de vehículos eléctricos de China se estaban beneficiando de subsidios injustos que podrían conducir a un exceso de oferta en Europa.

China insiste en que sus fabricantes son simplemente más competitivos que sus homólogos europeos y Pekín ha estado instando a Bruselas a aceptar un plan de precios mínimos en lugar de aranceles. Los analistas afirman que la UE es un mercado vital para los fabricantes chinos de automóviles, que se enfrentan a márgenes cada vez menores en su país debido a la guerra de precios y la deflación.

"China acoge con satisfacción el renovado compromiso de la UE de reanudar las negociaciones sobre el compromiso de precios y aprecia que haya retomado la vía de la resolución de diferencias a través del diálogo", dijo He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, en una rueda de prensa periódica.

Según He Yadong, las negociaciones han tenido lugar en los últimos días y continuarán la semana que viene, sin dar más detalles.

Los anteriores acuerdos de precios mínimos o compromisos de precios de la UE se aplicaban a productos homogéneos, no a manufacturas complejas como los automóviles.

La Comisión considera que un precio mínimo único no sería suficiente para contrarrestar el perjuicio causado por las subvenciones. (Información de Joe Cash; edición de Muralikumar Anantharaman y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)