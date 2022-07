China dice que hará grandes esfuerzos para consolidar la recuperación económica

PEKÍN, 22 jul (Reuters) - China se esforzará por consolidar la recuperación económica, publicaron medios de comunicación estatales el viernes, que citaron al gabinete.

La economía china se encuentra en una ventana de recuperación y el tercer trimestre será crucial, dijo el gabinete después de una reunión regular.

"Haremos grandes esfuerzos para consolidar los cimientos de la recuperación económica, nos esforzaremos por estabilizar la economía y mantener el funcionamiento económico dentro de un rango razonable, y daremos prioridad a la consecución del objetivo de estabilizar el empleo y los precios", dijo el gabinete.

La economía ha iniciado una tímida recuperación de las perturbaciones de la oferta causadas por grandes confinamientos, pero persisten dificultades, entre ellas las derivadas de un mercado inmobiliario aún golpeado, un consumo débil y el temor a que se repitan las oleadas de infecciones.

Según el gabinete, todavía hay un margen considerable para medidas, como los instrumentos de financiación a través de bancos de desarrollo, desempeñen un papel en el impulso de la inversión.

Las autoridades han concedido a los bancos institucionales 800.000 millones de yuanes (118.000 millones de dólares) en nuevas cuotas de crédito y les han permitido emitir 300.000 millones de yuanes en bonos para financiar proyectos de infraestructura.

El gabinete instó a las localidades a acelerar la construcción de proyectos de infraestructuras y a crear oportunidades de empleo para los trabajadores inmigrantes, según los medios de comunicación estatales.

