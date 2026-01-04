LA NACION

China dice que la acción de EEUU en Venezuela viola el derecho internacional

China dice que la acción de EEUU en Venezuela viola el derecho internacional
China dice que la acción de EEUU en Venezuela viola el derecho internacionalFacebook Illinois Venezuelan Alliance

PEKÍN, 3 ene (Reuters) - El Ministerio de Relaciones Exteriores chino condenó el sábado en un comunicado la acción de Estados Unidos en Venezuela, que, en su opinión, viola el derecho internacional.

"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y el uso de la fuerza contra el presidente de un país", dijo el ministerio.

"China se opone con firmeza a este comportamiento hegemónico de Estados Unidos, que viola gravemente el derecho internacional, atenta contra la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. Instamos a Estados Unidos a acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU y dejar de violar la soberanía y la seguridad de otros países", agregó.

(Reporte de Laurie Chen; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...