China dice que la acción de EEUU en Venezuela viola el derecho internacional

PEKÍN, 3 ene (Reuters) - El Ministerio de Relaciones Exteriores chino condenó el sábado en un comunicado la acción de Estados Unidos en Venezuela, que, en su opinión, viola el derecho internacional.

"China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y el uso de la fuerza contra el presidente de un país", dijo el ministerio.

"China se opone con firmeza a este comportamiento hegemónico de Estados Unidos, que viola gravemente el derecho internacional, atenta contra la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. Instamos a Estados Unidos a acatar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de la ONU y dejar de violar la soberanía y la seguridad de otros países", agregó.

(Reporte de Laurie Chen; editado en español por Carlos Serrano)