China dice que la guerra en Oriente Medio "nunca debería haber ocurrido"

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, aseguró este domingo que la guerra en Oriente Medio "nunca debería haber ocurrido" y rechazó volver a la "ley de la selva".

"Ante un Oriente Medio sumido en las llamas de la guerra, lo que quiero decir es que se trata de una guerra que nunca debería haber ocurrido y que no beneficia a ninguna de las partes", dijo Wang en una conferencia de prensa en Pekín.

"El mundo no puede volver a la ley de la selva", añadió.

El canciller también aseguró que su país y Estados Unidos deben esforzarse por mantener bajo control las "disputas existentes", ante la visita del presidente Donald Trump que se espera en abril.

"Este año es sin duda un año importante para las relaciones entre China y Estados Unidos", que ahora deben "prepararse minuciosamente, crear un entorno propicio, controlar las disputas existentes y eliminar cualquier interferencia innecesaria", pidió Wang.

Al mismo tiempo, sin embargo, advirtió que las relaciones entre Pekín y Rusia son "inquebrantables".

"A pesar de un contexto internacional turbulento y complejo, las relaciones entre China y Rusia siguen siendo firmes e inquebrantables", zanjó.