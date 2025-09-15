China dice que la investigación preliminar demuestra que Nvidia violó la ley antimonopolio

PEKÍN, 15 sep (Reuters) - China continuará investigando al gigante estadounidense de chips Nvidia después de que los resultados preliminares mostraran que había violado la ley antimonopolio del país, dijo el lunes en un comunicado el regulador del mercado chino. La decisión de Pekín de ampliar la investigación antimonopolio sobre la adquisición por parte de Nvidia del diseñador de chips israelí Mellanox Technologies, al alegar que la empresa con sede en California violó los términos de la aprobación condicional de ese acuerdo por parte del regulador del mercado chino en 2020, se conoce mientras EE.UU. y China mantienen conversaciones comerciales en Madrid. (Información de la redacción de Pekín; edición de Bernadette Baum; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

