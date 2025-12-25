China dice que la venta de armas de EEUU a Taiwán "acelera la amenaza de guerra"

BEIJING, 25 dic (Reuters) -

China criticó el jueves el último acuerdo armamentístico de Estados Unidos con Taiwán, afirmando que la venta "acelera" la amenaza de guerra en la zona.

La semana pasada, Estados Unidos anunció la venta de US$11.100 millones en armas a Taiwán, el mayor paquete de armamento estadounidense de la historia para la isla, un territorio de gobierno democrático que rechaza las reclamaciones de soberanía de Pekín.

Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa chino, dijo en su rueda de prensa habitual que Washington debe poner fin a todas las "provocaciones" y corregir sus "acciones equivocadas".

