China dice que no puede aceptar que países actúen como "juez mundial" tras captura de Maduro por EEUU

PEKÍN, 5 ene (Reuters) - China no puede aceptar que ningún país actúe como "juez del mundo" ⁠después de que Estados Unidos ⁠capturara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi.

"Nunca hemos creído que ⁠ningún país ‌pueda ​actuar como policía del mundo, ni aceptamos que ninguna nación pueda pretender ​ser el juez del mundo", dijo Wang a su par ‌paquistaní Ishaq Dar durante una reunión en ‌Pekín el domingo, refiriéndose a ​los "repentinos acontecimientos en Venezuela" sin mencionar directamente a Estados Unidos.

"La soberanía y la seguridad de todos los países deben estar plenamente protegidas por el derecho internacional", añadió el diplomático chino, en sus primeras declaraciones desde que las imágenes del sábado de Maduro, con los ojos vendados y esposado, dejaran atónitos a los venezolanos ⁠y al resto del mundo.

Maduro se encuentra en un centro de detención de Nueva ​York a la espera de comparecer el lunes ante un tribunal por cargos de narcotráfico.

La afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos supervisará al Gobierno de Venezuela supone una dura prueba para la "asociación estratégica integral" que Pekín y Caracas alcanzaron en 2023, marcando casi 50 ⁠años de lazos diplomáticos.

"Fue un gran golpe para China, queríamos parecer un amigo confiable ​para Venezuela", dijo un funcionario del Gobierno chino informado sobre una reunión entre Maduro y el representante especial de China para asuntos de América Latina ‍y el Caribe, Qiu Xiaoqi, horas antes de su captura.

La segunda economía más grande del mundo ha proporcionado a Venezuela un salvavidas económico desde que Estados Unidos y sus aliados intensificaron las sanciones en 2017, comprando bienes por valor de ​unos 1.600 millones de dólares en 2024, los datos más recientes disponibles de un año completo.

Casi la mitad de las compras de China fueron petróleo, según datos de aduanas. (Reporte ‍de Joe Cash; Editado en español por Javier Leira)