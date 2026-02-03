China dice que Panamá pagará un "alto precio" tras anulación contrato con CK Hutchison

PEKÍN, 3 feb (Reuters) -

China advirtió el martes a Panamá que habría que pagar ⁠un "alto precio" después de que ⁠un tribunal anuló el contrato de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar dos puertos en el Canal de Panamá.

La Oficina ⁠de Asuntos ‌de Hong ​Kong y Macao de China calificó de "absurda, vergonzosa y patética" la sentencia del tribunal supremo ​panameño, y se comprometió a defender los intereses de las empresas chinas.

La ‌semana pasada, la máxima corte de Panamá anuló ‌los contratos que Panama Ports Company, una ​filial de CK Hutchison, tenía desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores, lo que empaña la propuesta de venta de los puertos por 23.000 millones de dólares a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).

La decisión judicial, que citaba violaciones constitucionales y preocupaciones sobre el interés público, se consideró una victoria para Washington en medio de la intensificación de la rivalidad ⁠entre Estados Unidos y China por el control de las rutas comerciales mundiales.

"La sentencia ignoró los hechos, violó la confianza y daña gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas de Hong Kong, China", ⁠según un comunicado publicado por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao ​de China en su cuenta de redes sociales.

"China cuenta con los medios y herramientas suficientes, así como con la fuerza y la capacidad necesarias para defender un orden económico y comercial internacional justo y equitativo", ‍afirmó, que añadió que si las autoridades panameñas "insisten en salirse hacer las cosas a su manera (...) ¡sin duda pagarán un alto precio tanto política como económicamente!".

Sin mencionar a Estados Unidos en el comunicado, la oficina china afirmó que "algún país ha utilizado tácticas intimidatorias para obligar a otros países a obedecer ​su voluntad" y que Panamá había "sucumbido voluntariamente" al poder hegemónico.

