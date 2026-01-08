China dice que prohibición de exportar bienes de doble uso a Japón solo afectará a empresas militares

Por Joe Cash

PEKÍN, 8 ene (Reuters) -

La prohibición china de exportar productos de doble uso a Japón solo afectará a las empresas militares, dijo el jueves el Ministerio de Comercio, contribuyendo a calmar el temor de que Pekín pudiera frenar los envíos de tierras raras, vitales para la industria automovilística japonesa, por los comentarios de Tokio sobre Taiwán.

Los productos de doble uso son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Entre ellos se encuentran ciertos imanes de tierras raras que accionan motores en piezas de automóviles como retrovisores laterales, altavoces y bombas de aceite. Su papel es aún mayor en los vehículos eléctricos. "Los usuarios civiles no se verán afectados", dijo a la prensa He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio. "China siempre ha estado comprometida con la estabilidad y la seguridad de la producción mundial y las cadenas de suministro", añadió.

No aclaró si las restricciones afectaban a los elementos de tierras raras, y tampoco hizo comentarios cuando se le preguntó por las informaciones de los medios estatales según las cuales el Ministerio de Comercio estaba sopesando la posibilidad de endurecer aún más las licencias de exportación de tierras raras a Japón.

China tiene una lista de control de exportaciones de unos 1100 productos y tecnologías de doble uso para cuyo envío al extranjero los fabricantes necesitan una licencia, sea cual sea el usuario final. Esa lista contiene al menos siete categorías de tierras raras medias y pesadas. Sin embargo, no ha especificado qué artículos pueden verse afectados por la prohibición de exportar a Japón. Los lazos entre Pekín y Tokio se han deteriorado desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijera en noviembre que un ataque chino a Taiwán que amenazara la supervivencia de Japón podría desencadenar una respuesta militar, un comentario que Pekín calificó de "provocador". "Están prohibidas las exportaciones a Japón con fines militares, que puedan encontrar una aplicación militar, y todos los demás usos finales que contribuyan a la mejora de las capacidades militares de Japón", dijo.

"El objetivo de detener la remilitarización y las ambiciones nucleares de Japón es totalmente legítimo, justificado y legal", añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón manifestó el martes, día en que Pekín anunció la prohibición, su enérgica protesta por las medidas y exigió a China que las retirara.

El mes pasado, el gabinete japonés aprobó un paquete de gastos récord para el año fiscal que comienza en abril, que incluye un aumento del 3,8% en el presupuesto militar anual del país, hasta los 9 billones de yenes (58.000 millones de dólares). (Información de Joe Cash; edición de Edwina Gibbs; edición en español de Paula Villalba)