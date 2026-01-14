China dice que su comercio exterior alcanzó "nuevo máximo histórico" en 2025

China informó el miércoles que su comercio exterior alcanzó en 2025 un aumento de 3,8% interanual, lo cual calificó como "un nuevo máximo histórico".

"En 2025, el valor total de las importaciones y exportaciones de China alcanzaron 45.470 billones de yuanes (6,55 billones de US$), marcando un incremento de 3,8%", declaró en conferencia de prensa Wang Jun, viceministro de Aduanas.

"La cifra superó por primera vez los 45 billones de yuanes, marcando un nuevo máximo histórico", agregó.

Las exportaciones, que históricamente representan un impulsor económico de la segunda economía mundial, alcanzaron 26,99 billones de yuanes, un aumento de 6,1%.

En tanto, las importaciones sumaron 18,48 billones de yuanes en 2025, 0,5% más que el año previo.

"Algún país ha politizado los temas comerciales y limitado las exportaciones de alta tecnología a China, de lo contrario habríamos importado más", indicó Wang, en una referencia a Estados Unidos, enfrascado en una áspera disputa comercial con China desde el regreso de Donald Trump al poder el año pasado.

Mirando hacia 2026, el mercado chino "se abrirá más" y "seguirá siendo una oportunidad para el mundo", agregó.

Lu indicó que el comercio entre China y Estados Unidos alcanzó "resultados positivos" y respondió por 8,8% del total del comercio chino.