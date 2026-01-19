China dice que su economía registró 5% de crecimiento en 2025
China anunció el lunes que su economía registró un crecimiento de 5% en 2025, uno de los más bajos de las últimas décadas, en momentos en que el país enfrenta un débil consumo interno y una crisis de endeudamiento de su sector inmobiliario.
Las autoridades de la segunda economía mundial habían establecido una meta de crecimiento de "alrededor de 5%" para el año pasado, tras una expansión de 5% en 2024.
En el cuarto trimestre del año pasado, la economía china creció 4,5%, acorde con las expectativas, pese a una significativa desaceleración hacia el final del año, según cifras oficiales.
En tanto, el comercio minorista, un indicador clave del gasto interno, creció 0,9% en diciembre, el más bajo desde la pandemia del covid-19, según datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Asimismo, la producción industrial creció 5,2% en diciembre, una caída interanual desde el 5,8% del mismo mes en 2024, indicó la ONE.