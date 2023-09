Taipéi denuncia la presencia de otros 32 aviones y ocho barcos chinos cerca de la isla

MADRID, 27 Sep. 2023 (Europa Press) -

Las autoridades de China han afirmado este miércoles que sus recientes maniobras militares en torno a Taiwán tienen como objetivo acallar la "arrogancia" de las fuerzas "separatistas" existentes en la isla a pesar de las acusaciones vertidas desde el territorio sobre presuntos intentos de "anexión" por parte de Pekín.

Un portavoz de la oficina de China para Asuntos de Taiwán ha indicado que el país está tratando de hacer frente a las fuerzas separatistas que "abogan por la independencia" del territorio, una actitud que ha tildado de "provocación".

China sigue considerando Taiwán como una provincia más bajo su soberanía, por lo que ha incrementado el despliegue de aviones y buques en un intento por enviar un claro mensaje a la isla, que prevé celebrar elecciones presidenciales en enero de 2024.

El aumento de las actividades militares en la zona ha levantado la polémica y ha llevado alas autoridades taiwanesas a alertar de una posible ofensiva o un accidente militar. Además, China ha mostrado su rechazado a la candidatura de William Lai, actual vicepresidente de Taiwán, que figura como uno de los principales favoritos.

No obstante, Lai ha asegurado que no tiene previsto modificar el 'statu quo' del territorio y ha ofrecido mantener conversaciones al respecto con Pekín. "La situación en el estrecho de Taiwán no ha mejorado a medida que ha pasado el tiempo", ha lamentado antes de criticar los intentos de China de hacerse con el territorio, según informaciones del diario 'Taiwan News'.

Nuevas incursiones

Las autoridades de Taiwán han denunciado este miércoles la presencia de otros 32 aviones y ocho buques de las Fuerzas Armadas de China durante las últimas 24 horas, lo que supone un aumento de las incursiones por parte de Pekín en las inmediaciones.

"Para las 6.00 (hora local) del 27 de septiembre, se registraron 32 aviones y ocho barcos del Ejército Popular de Liberación de China (alrededor de Taiwán)", ha indicado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Así, ha especificado que 16 de estos aviones han cruzado la llamada 'línea mediana', una frontera marítima 'de facto' entre Taiwán y la China continental, y han entrado en la zona de identificación de defensa aérea de la isla.

Taiwán, por su parte, ha desplegado varias patrullas aéreas y marítimas para supervisar la situación y ha preparado sus sistemas de misiles terrestres.

Las relaciones entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Los lazos entre las partes se restablecieron solo a nivel empresarial a finales de los años 80.