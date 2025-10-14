China dificulta las licencias de exportación de imanes de tierras raras, según fuentes

PEKÍN, 14 oct (Reuters) - Las empresas chinas de imanes de tierras raras se enfrentan desde septiembre a un escrutinio más estricto de las solicitudes de licencias de exportación, según fuentes, incluso antes de la medida adoptada por Pekín la semana pasada para ampliar los controles sobre los minerales críticos utilizados en los imanes.

Las revisiones más a las que se enfrentan los fabricantes de imanes plantean interrogantes sobre si China, el principal proveedor mundial, está tratando de frenar los envíos de imanes, en contra de su compromiso de acelerar las exportaciones en una tregua comercial con Estados Unidos en mayo, para reforzar aún más su control sobre los productos esenciales en la tecnología militar y comercial.

Desde septiembre, obtener una licencia de exportación se ha complicado, según dos fuentes conocedoras del asunto. Las solicitudes se devuelven ahora con más frecuencia con peticiones de información adicional, dijo una de las fuentes.

Las autorizaciones tardan más, aunque por lo general se mantienen dentro del plazo de 45 días laborables fijado por el Ministerio de Comercio, pero el escrutinio es ahora similar al de abril, en plena guerra comercial, cuando las largas esperas para obtener las licencias provocaron una escasez de imanes que provocó el cierre de fábricas de automóviles.

Las fuentes se negaron a comentar exactamente cuánto tiempo se está tardando en obtener las licencias o a dar más detalles sobre las preguntas que se están planteando.

Ambas hablaron bajo condición de anonimato, dada la sensibilidad del asunto en China.

El Ministerio de Comercio chino no respondió a un fax de Reuters en el que se le pedían comentarios sobre la aprobación de licencias.

Los datos publicados el lunes mostraron que las exportaciones chinas de tierras raras cayeron un 31% en septiembre. No está claro qué parte de ese descenso se debió a los imanes porque los datos no distinguen entre productos.

"No es sorprendente que las exportaciones bajaran en septiembre, ya que obtener una nueva licencia se hizo cada vez más difícil el mes pasado", dijo una de las fuentes.

Las exportaciones de imanes de tierras raras cayeron bruscamente en abril y mayo, pero crecieron en junio, julio y agosto.

Los datos de septiembre se publicarán a finales de este mes.

China es el principal proveedor mundial de tierras raras, un grupo de 17 elementos vitales en productos que van desde vehículos eléctricos y turbinas eólicas hasta radares militares, y controla estrictamente la exportación de muchos tipos a través de su sistema de licencias.

Pekín amplió esos controles la semana pasada, desatando la ira en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump prometió más aranceles y prohibiciones de exportación en represalia, aunque más tarde adoptó un tono más conciliador.

Desde el anuncio, ha habido una avalancha de consultas de clientes extranjeros que tratan de conseguir que se envíen los pedidos antes de que las nuevas normas entren en vigor el 8 de noviembre, según ambas fuentes.

Adam Dunnett, secretario general de la Cámara de Comercio de la UE en China, afirmó que la principal preocupación de sus miembros seguía siendo el cuello de botella de las solicitudes de productos de tierras raras pendientes de aprobación.

La Cámara había visto tanto aprobaciones como retrasos para sus miembros en las últimas semanas, añadió.

"No podemos decir que haya disminuido el nivel de ansiedad o preocupación", dijo. "A algunas empresas se les ha prolongado más la espera sin respuesta alguna sobre el motivo".

(Información de Reuters; edición de Sonali Paul; edición en español de Paula Villalba)