China dispara cohetes hacia Taiwán durante unos ejercicios que simulan un bloqueo

Por Yimou Lee y Joe Cash

TAIPÉI/PEKÍN, 30 dic (Reuters) -

China disparó cohetes hacia Taiwán el martes y desplegó nuevos buques de asalto anfibio junto con aviones bombarderos y buques de guerra para rodear la isla durante el segundo día de sus más extensos destinados a ensayar un bloqueo.

El Mando del Teatro Oriental informó de que se realizarían disparos con munición real hasta las 18.00 horas (1000 GMT) en el espacio marítimo y aéreo de cinco localidades que rodean Taiwán y frente a la costa china, mientras unidades navales y aéreas ensayaban ataques contra objetivos marítimos y aéreos, así como operaciones antisubmarinas al norte y sur de la isla gobernada democráticamente. Bautizados como "Misión Justicia 2025", los ejercicios comenzaron 11 días después de que EEUU anunciara un paquete de armamento récord de US$11.100 millones para Taiwán y son los mayores ejercicios de Pekín hasta la fecha por cobertura total y proximidad a la isla, después de que la Administración de Seguridad Marítima de China añadiera el lunes dos zonas más de fuego real.

Un alto cargo de seguridad de Taiwán dijo a Reuters que Taipéi está observando si esta sexta gran ronda de juegos de guerra desde 2022, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó la isla, también incluirá que China dispare misiles sobre Taiwán, como lo hizo entonces. Pekín también parece estar utilizando los ejercicios para practicar ataques contra objetivos terrestres, como el sistema de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, dijo la fuente, un sistema de artillería altamente móvil con un alcance de unos 300 kilómetros que podría alcanzar objetivos costeros en el sur de China.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo en un mensaje en Facebook que las maniobras chinas eran "incompatibles con la conducta que se espera de una gran potencia responsable". Los soldados de primera línea estaban preparados para defender la isla, pero Taipéi no pretendía agravar la situación, añadió.

El Ministerio de Defensa de la isla confirmó que el martes por la mañana se habían realizado ejercicios de tiro con munición real al norte de Taiwán y que habían entrado restos en su zona contigua, definida como 24 millas náuticas mar adentro. Reuters no pudo verificar de inmediato si China también lanzó cohetes en las otras zonas que había demarcado para los ejercicios.

Taiwán se encuentra junto a rutas comerciales clave de transporte marítimo y aéreo; unos US$2,45 billones en comercio se mueven a través del estrecho de Taiwán cada año; el espacio aéreo sobre la isla un conducto entre China, la segunda economía más grande del mundo, y los mercados de rápido crecimiento de Asia oriental y sudoriental.

Aunque 11 de las 14 rutas aéreas de Taipéi se han visto afectadas por los simulacros, según la Autoridad de Aviación Civil de Taiwán, la interrupción de los vuelos internacionales parece ser mínima. Li Hanming, analista de aviación afincado en Estados Unidos, dijo que las compañías aéreas comerciales estaban haciendo un uso intensivo de dos corredores aéreos hacia el noreste de la isla, con destino a Japón.

Catorce buques guardacostas chinos seguían navegando el martes alrededor de la zona contigua de Taiwán, algunos de los cuales mantenían enfrentamientos con buques taiwaneses, según dijo a Reuters un responsable de los guardacostas taiwaneses.

"Adoptamos un enfoque de navegación paralela uno a uno, siguiendo de cerca las rutas del otro", dijo el responsable, que añadió que Taiwán también había empleado "técnicas de maniobra y formación de olas" para obligar a los buques chinos a retirarse.

El Ministerio de Defensa dijo que 130 aviones militares chinos y 22 buques de la Armada y de los guardacostas habían estado operando alrededor de la isla en las 24 horas anteriores a las 6 de la mañana.

(Información de Joe Cash en Pekín y Yimou Lee en Taipéi; redacción de Joe Cash; edición de Lincoln Feast y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)