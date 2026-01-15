China diversificará mercados de exportación y equilibrará el comercio, según ministro

PEKÍN, 15 ene (Reuters) - China diversificará aún más los mercados de exportación y promoverá un desarrollo más "equilibrado" de los intercambios, dijo el ministro de Comercio, después de que el país registrara un superávit comercial récord de casi 1,2 billones de dólares en 2025.

Ese registro estuvo liderado por el auge de las exportaciones a mercados no estadounidenses.

El país fomentará un desarrollo industrial y unas cadenas de suministro transfronterizas "racionales y ordenadas", y relajará el acceso al mercado en el sector servicios, dijo el ministro Wang Wentao, según un reporte publicado el jueves por la agencia estatal de noticias Xinhua.

China "también negociará y firmará acuerdos comerciales y de inversión con más países y regiones dispuestos a ello de forma flexible y pragmática", declaró Wang. (Reportaje de Xiuhao Chen y Ryan Woo; Edición de Aidan Lewis. Editado en español por Natalia Ramos)